У Вашингтоні відбуваються протести проти інавгурації Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Натовпи людей з битами та у балаклавах біжать вулицями Вашингтона та трощать вітрини та машини на своєму шляху, передає УНН з посиланням на Sky News.
Наразі вулицями Вашингтона сотні демонстрантів з битами біжать та трощать все на своєму шляху.
Поліція намагається втрутитись в ситуацію, але поки що їм не вдається стримувати розлючений натовп.
Нагадаємо, кількість демократів, які збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа зросла до 62.
Раніше Дж.Льюїс назвав Д.Трампа “нелегітимним президентом” через втручання Росії в хід виборчої кампанії. У відповідь Д.Трамп написав в Twitter: “Все це балачки, балачки, балачки — і ніяких дій або результату”.
Anti-Donald Trump protests are taking place in Washington https://t.co/jQvtxizlwn— Sky News (@SkyNews) 20 січня 2017 р.
Як повідомляв УНН, тисячі демонстрантів мають намір влаштувати 20 січня у Вашингтоні акцію протесту, щоб зірвати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.