В Вашингтоне приземлился спецборт, который заберет 35 российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Вашингтоне приземлился специальный борт, на котором должны вернуться в Россию дипломаты, высланные из США. Об этом сообщил официальный представитель посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Он также отметил, что лайнер Ил-96 прибыл в аэропорт имени Даллеса.
Напомним, российские дипломаты, объявленные персонами нон грата, покинут США до 1 января.
Отмечается, что США покинут дипломаты из Вашингтона и Сан-Франциско.
Ранее в администрации президента РФ журналистам сообщили, что для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ.