У Вашингтоні приземлився спецборт, який забере 35 російських дипломатів

Він також зазначив, що лайнер Іл-96 прибув в аеропорт імені Даллеса.

Нагадаємо, російські дипломати, оголошені персонами нон грата, залишать США до 1 січня.

Відзначається, що США залишать дипломати з Вашингтона і Сан-Франциско.

Раніше в адміністрації президента РФ журналістам повідомили, що для виїзду дипломатів і членів їх сімей в США буде направлений літак спеціального льотного загону "Росія" управління справами президента РФ.