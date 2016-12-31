У Вашингтоні приземлився спецборт, який забере 35 російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Вашингтоні приземлився спеціальний борт, на якому повинні повернутися в Росію дипломати, вислані з США. Про це повідомив офіційний представник посольства Росії у Вашингтоні Микола Лахонін, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
Він також зазначив, що лайнер Іл-96 прибув в аеропорт імені Даллеса.
Нагадаємо, російські дипломати, оголошені персонами нон грата, залишать США до 1 січня.
Відзначається, що США залишать дипломати з Вашингтона і Сан-Франциско.
Раніше в адміністрації президента РФ журналістам повідомили, що для виїзду дипломатів і членів їх сімей в США буде направлений літак спеціального льотного загону "Росія" управління справами президента РФ.