В Варшаве заявили, что РФ заставила уехать польского историка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Институт национальной памяти Польши заявил, что ФСБ РФ под угрозой "насильственной депортации" заставила польского историка Генрика Глебоцкого покинуть Россию. Об этом говорится в сообщении Института, передает УНН.
Сообщается, что Глебоцкого задержали 24 ноября, вручили решение, в котором говорилось, что он должен покинуть территорию России в течение 24 часов. В институте добавили, что такое решение равносильно запрету на въезд в Россию в будущем. Также отмечается, что документ блокирует доступ ученому к архивам в России, необходимым для продолжения исследования.
За сообщением Института нацпамяти, Глебоцький был в России с 14 ноября и исследовал архивы по вопросам российско-польских отношений в XIX и XX веке. Кроме того, польский институт в Санкт-Петербурге пригласил его провести "две открытые лекции, посвященные судьбе поляков и годовщине" польской операции "НКВД во время Большого террора 1937-1938 годов".
Как сообщал УНН, Польша поддерживает санкции против РФ.