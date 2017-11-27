В Варшаве заявили, что РФ заставила уехать польского историка

Сообщается, что Глебоцкого задержали 24 ноября, вручили решение, в котором говорилось, что он должен покинуть территорию России в течение 24 часов. В институте добавили, что такое решение равносильно запрету на въезд в Россию в будущем. Также отмечается, что документ блокирует доступ ученому к архивам в России, необходимым для продолжения исследования.

За сообщением Института нацпамяти, Глебоцький был в России с 14 ноября и исследовал архивы по вопросам российско-польских отношений в XIX и XX веке. Кроме того, польский институт в Санкт-Петербурге пригласил его провести "две открытые лекции, посвященные судьбе поляков и годовщине" польской операции "НКВД во время Большого террора 1937-1938 годов".

Как сообщал УНН, Польша поддерживает санкции против РФ.