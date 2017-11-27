В Варшаве заявили, что РФ заставила уехать польского историка

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4292 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5154 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83744 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76307 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89675 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120573 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115734 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145982 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107426 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108844 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Варшаве заявили, что РФ заставила уехать польского историка

В Варшаве заявили, что РФ заставила уехать польского историка

Киев  •  УНН

 • 13777 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Институт национальной памяти Польши заявил, что ФСБ РФ под угрозой "насильственной депортации" заставила польского историка Генрика Глебоцкого покинуть Россию. Об этом говорится в сообщении Института, передает УНН.

Сообщается, что Глебоцкого задержали 24 ноября, вручили решение, в котором говорилось, что он должен покинуть территорию России в течение 24 часов. В институте добавили, что такое решение равносильно запрету на въезд в Россию в будущем. Также отмечается, что документ блокирует доступ ученому к архивам в России, необходимым для продолжения исследования.

За сообщением Института нацпамяти, Глебоцький был в России с 14 ноября и исследовал архивы по вопросам российско-польских отношений в XIX и XX веке. Кроме того, польский институт в Санкт-Петербурге пригласил его провести "две открытые лекции, посвященные судьбе поляков и годовщине" польской операции "НКВД во время Большого террора 1937-1938 годов".

Как сообщал УНН, Польша поддерживает санкции против РФ.

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