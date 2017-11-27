У Варшаві заявили, що РФ змусила виїхати польського історика

Повідомляється, що Глебоцкого затримали 24 листопада, вручили рішення, в якому говорилося, що він повинен покинути територію Росії протягом 24 годин. В інституті додали, що таке рішення рівнозначне забороні на в’їзд в Росію в майбутньому. Також зазначається, що документ блокує доступ вченому до архівів в Росії, необхідним для продовження дослідження.

За повідомлення Інститут нацпам'яті, Глебоцький був у Росії з 14 листопада і досліджував архіви з питань російсько-польських відносин в XIX і XX столітті. Крім того, польський інститут в Санкт-Петербурзі запросив його провести “дві відкриті лекції, присвячені долі поляків і річниці „польської операції“ НКВС під час Великого терору 1937-1938 років”.

Як повідомляв УНН, Польща підтримує санкції проти РФ.