У Варшаві заявили, що РФ змусила виїхати польського історика
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Інститут національної пам'ят Польщі заявив, що ФСБ РФ під загрозою “насильницької депортації” змусила польського історика Генріка Глебоцкого залишити Росію. Про це йдеться в повідомленні Інституту, передає УНН.
Повідомляється, що Глебоцкого затримали 24 листопада, вручили рішення, в якому говорилося, що він повинен покинути територію Росії протягом 24 годин. В інституті додали, що таке рішення рівнозначне забороні на в’їзд в Росію в майбутньому. Також зазначається, що документ блокує доступ вченому до архівів в Росії, необхідним для продовження дослідження.
За повідомлення Інститут нацпам'яті, Глебоцький був у Росії з 14 листопада і досліджував архіви з питань російсько-польських відносин в XIX і XX столітті. Крім того, польський інститут в Санкт-Петербурзі запросив його провести “дві відкриті лекції, присвячені долі поляків і річниці „польської операції“ НКВС під час Великого терору 1937-1938 років”.
Як повідомляв УНН, Польща підтримує санкції проти РФ.