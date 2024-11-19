У Украины есть "Атакамсы" и мы их будем использовать - Зеленский

В Украине есть дальнобойные дроны собственного производства, «Длинный Нептун» и теперь еще есть «Атакамсы» - все это будет использоваться. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

«В Украине есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны своего собственного производства, у нас есть «Длинный Нептун» и не один. Теперь у нас есть «Атакамсы» и мы все это будем использовать», - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский поставил задачу изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников в следующем году.

Изданию The New York Times официальные американские и украинские чиновники сообщили, что через два дня после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать оружие дальнего радиуса действия американского производства для нанесения ударов по целям на территории России, первые удары были нанесены.

19 ноября 67-й арсенал ГРАУ рф в брянской области потерпел поражение. На складе хранилось военное оружие, включая артиллерийские боеприпасы из КНДР, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. Поражение подтвердил Генеральный штаб ВСУ. Зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели.

В минобороны россии заявили об атаке ракетами ATACMS американского производства на военный объект в брянской области и якобы сбитии пяти ракет.