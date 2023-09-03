В Турции упал метеорит

Детали

Жители Малатьи, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа и окружающих провинций стали свидетелями природного явления.

По предварительным данным известно, что метеорит упал около 20:15 в субботу, 2 сентября. Синее сияние от его падения осветило улицы провинций.

"В момент падения метеорит разлетелся на части, и небо засияло синим светом", – пишет издание.

Дополнение

Астрономы обнаружили массивный астероид размером с небоскреб, скрывающийся на видимости вблизи Земли. Его смогли обнаружить благодаря новому алгоритму, разработанному специально для крупных астероидов.