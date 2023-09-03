У Туреччині впав метеорит
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На південному сході Туреччини впав метеорит. Момент падіння було видно у декілько провінціях, пише турецьке видання NTV, передає УНН.
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Мешканці Малатьї, Ерзурума, Елязигу, Газіантепа та навколишніх провінцій стали свідками природного явища.
За попередніми даними відомо, що метеорит впав близько 20:15 у суботу, 2 вересня. Синє сяйво від його падіння освітило вулиці провінцій.
"У момент падіння метеорит розлетівся на частини, і небо засяяло синім світлом", – пише видання.
Доповнення
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