У Туреччині впав метеорит

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Мешканці Малатьї, Ерзурума, Елязигу, Газіантепа та навколишніх провінцій стали свідками природного явища.

За попередніми даними відомо, що метеорит впав близько 20:15 у суботу, 2 вересня. Синє сяйво від його падіння освітило вулиці провінцій.

"У момент падіння метеорит розлетівся на частини, і небо засяяло синім світлом", – пише видання.

Доповнення

Астрономи виявили масивний астероїд розміром з хмарочос, що ховається на видноті поблизу Землі. Його змогли виявити завдяки новому алгоритму, розробленому спеціально для великих астероїдів.