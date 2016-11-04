В Турции суд арестовал сопредседателей прокурдской Партии демократии народов

Отмечается, что сопредседатели прокурдской Партии демократии народов С.Демирташ и Ф.Юксекдаг были арестованы турецким судом по подозрению в "пропаганде терроризма". Сегодня ночью их и еще девять членов партии задержали в их домах.

Трое из 11 задержанных были арестованы, двоих отпустили. Всех остальных направят в суд для принятия решения.

Как сообщал УНН, ночью 4 ноября турецкая полиция арестовала по подозрению в терроризме оппозиционного политика, депутата турецкого парламента и сопредседателя прокурдской Партии демократии народов Селахаттина Демирташа.