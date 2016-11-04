У Туреччині суд заарештував співголів прокурдської Партії демократії народів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Турецький суд вирішив заарештувати затриманих напередодні співголів прокурдської Партії демократії народів Селахаттина Демирташа та Фіген Юксекдаг, передає УНН з посиланням на Turkish minute.
Зазначається, що співголови прокурдської Партії демократії народів С.Демірташ і Ф.Юксекдаг були заарештовані турецьким судом за підозрою у "пропаганді тероризму". Сьогодні вночі їх та ще дев'ятьох членів партії було затримано в їх будинках.
Трьох з 11 затриманих було арештовано, двох відпустили. Всіх інших направлять також до суду для рішення.
Як повідомляв УНН, вночі 4 листопада турецька поліція заарештувала за підозрою в тероризмі опозиційного політика, депутата турецького парламенту і співголови прокурдської Партії демократії народів Селахаттина Демирташа.