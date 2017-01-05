В Турции планируют арестовать 380 предпринимателей за связь с Ф.Гюленом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Следователи в Турции выдали ордер на арест 380 предпринимателей в рамках расследования дела об организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за попытку переворота в стране в июле, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, 380 предпринимателей обвиняют в финансировании организации Ф.гюлена. Следователи планируют провести обыски в домах и офисах подозреваемых.
Как сообщал УНН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. К утру турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране. Всего по подозрению в причастности к мятежу были арестованы, уволены или оказались под следствием более 60 тыс. человек.
Власти Турции обвинили Ф.Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Ф.Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.