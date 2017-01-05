У Туреччині планують заарештувати 380 підприємців за зв'язок з Ф.Ґюленом

За даними агентства, 380 підприємців звинувачують у фінансуванні організації Ф.Ґюлена. Слідчі планують провести обшуки в будинках і офісах підозрюваних.

Як повідомляв УНН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере керування країною в свої руки, аби забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні. Всього за підозрою в причетності до заколоту були заарештовані, звільнені або опинилися під слідством понад 60 тис. осіб.

Влада Туреччини звинуватили Ф.Ґюлена в причетності до спроби перевороту і зажадали від США його екстрадиції. Сам Ф.Ґюлен засудив заколот і заявив про свою непричетність.