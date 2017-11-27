В Турции объявили траур по погибшим в Египте

Отмечается, что сегодня все флаги будут полуприспущенимы в официальных учреждений.

Ранее турецкий МИД решительно осудил теракт в египетской мечети и выразил соболезнования семьям погибших.

"Решительно осуждаем теракт, выражаем соболезнования семьям погибших, всему братскому египетскому народу, желаем скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в сообщении.

Напомним, в минувшую пятницу группа террористов совершила беспрецедентный по жестокости нападение на мечеть эр-роуд на севере Синайского полуострова. Нападавшие сначала привели в действие взрывное устройство, а затем начали расстреливать безоружных людей, выбегали из здания мечети.

В результате теракта погибли 305 человек, в том числе 27 детей и более 100 человек летних. Пострадавших же всего 130 мирных граждан.