В Турции объявили траур по погибшим в Египте

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4249 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5080 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83707 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76273 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89647 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120562 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115732 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145975 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107425 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108844 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Актуальное
В Турции объявили траур по погибшим в Египте

В Турции объявили траур по погибшим в Египте

Киев  •  УНН

 • 11161 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня, 27 ноября, власти Турции объявили днем траура по погибшим во время теракта в Египте, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Отмечается, что сегодня все флаги будут полуприспущенимы в официальных учреждений.

Ранее турецкий МИД решительно осудил теракт в египетской мечети и выразил соболезнования семьям погибших.

"Решительно осуждаем теракт, выражаем соболезнования семьям погибших, всему братскому египетскому народу, желаем скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в сообщении.

Напомним, в минувшую пятницу группа террористов совершила беспрецедентный по жестокости нападение на мечеть эр-роуд на севере Синайского полуострова. Нападавшие сначала привели в действие взрывное устройство, а затем начали расстреливать безоружных людей, выбегали из здания мечети.

В результате теракта погибли 305 человек, в том числе 27 детей и более 100 человек летних. Пострадавших же всего 130 мирных граждан.

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