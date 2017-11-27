У Туреччині оголосили траур за загиблими в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні, 27 листопада, влада Туреччини оголосила днем траура за загиблими під час теракту в Єгипті, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Зазначається, що сьогодні всі прапори будуть напівприспущеними біля офіційних установ.
Раніше турецьке МЗС рішуче засудив теракт в єгипетській мечеті та висловив співчуття сім'ям загиблих.
"Рішуче засуджуємо теракт, висловлюємо співчуття сім'ям загиблих, всьому братньому єгипетському народу, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, в минулу п'ятницю група терористів здійснила безпрецедентний за жорстокістю напад на мечеть ер-Роуда на півночі Синайського півострова. Нападники спочатку привели в дію вибуховий пристрій, а потім почали розстрілювати беззбройних людей, що вибігали з будівлі мечеті.
В результаті теракту загинуло 305 осіб, в тому числі 27 дітей і більше 100 людей літніх. Постраждалих же всього 130 мирних громадян.