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У Туреччині оголосили траур за загиблими в Єгипті

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні, 27 листопада, влада Туреччини оголосила днем траура за загиблими під час теракту в Єгипті, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Зазначається, що сьогодні всі прапори будуть напівприспущеними біля офіційних установ.

Раніше турецьке МЗС рішуче засудив теракт в єгипетській мечеті та висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Рішуче засуджуємо теракт, висловлюємо співчуття сім'ям загиблих, всьому братньому єгипетському народу, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в минулу п'ятницю група терористів здійснила безпрецедентний за жорстокістю напад на мечеть ер-Роуда на півночі Синайського півострова. Нападники спочатку привели в дію вибуховий пристрій, а потім почали розстрілювати беззбройних людей, що вибігали з будівлі мечеті.

В результаті теракту загинуло  305 осіб, в тому числі 27 дітей і більше 100 людей літніх. Постраждалих же всього 130 мирних громадян.

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