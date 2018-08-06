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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Турции из-за строительства водохранилища переносят здание бани 13 века

В Турции из-за строительства водохранилища переносят здание бани 13 века

Киев  •  УНН

 • 7768 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Турции начался процесс переноса здания исторической бани "Артуклу", строительство которой датируется 13 веком. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.

По информации издания, здание весом в 1500 тонн будет доставлен в район Парка Культуры Хасанкейф провинции Стамбул. Губернатор провинции Стамбул сообщил, что это уже не первый объект культуры, который переносится в рамках строительства крупнейшего на юго-востоке Турции водохранилища "Илис".

По словам губернатора, в планах переноса еще семь объектов исторического наследия.

"Все объекты будут собраны в одном районе, что внесет вклад и в развитие туризма в Хасанкейф", - уверен губернатор.

Как сообщал УНН, британские ученые определили, что строители доисторического памятника Стоунхендж, который расположен на юге Англии, происходили с запада острова Великобритания, в частности, Уэльса.

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