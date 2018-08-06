В Турции из-за строительства водохранилища переносят здание бани 13 века

По информации издания, здание весом в 1500 тонн будет доставлен в район Парка Культуры Хасанкейф провинции Стамбул. Губернатор провинции Стамбул сообщил, что это уже не первый объект культуры, который переносится в рамках строительства крупнейшего на юго-востоке Турции водохранилища "Илис".

По словам губернатора, в планах переноса еще семь объектов исторического наследия.

"Все объекты будут собраны в одном районе, что внесет вклад и в развитие туризма в Хасанкейф", - уверен губернатор.

Как сообщал УНН, британские ученые определили, что строители доисторического памятника Стоунхендж, который расположен на юге Англии, происходили с запада острова Великобритания, в частности, Уэльса.