У Туреччині через будівництво водосховища переносять будівлю лазні 13 століття
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Туреччині почався процес перенесення будівлі історичної лазні “Артуклу”, будівництво якої датовано 13 століттям. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.
За інформацією видання, будівля вагою в 1500 тонн буде доставлено в район Парку Культури Хасанкейф провінції Батман. Губернатор провінції Батман повідомив, що це вже не перший об’єкт культури, який переноситься в рамках будівництва найбільшого на південному сході Туреччини водосховища “Іліс”.
За словами губернатора, в планах перенесення ще сім об’єктів історичної спадщини.
“Всі об’єкти будуть зібрані в одному районі, що внесе вклад і в розвиток туризму в Хасанкейф”, — впевнений губернатор.
Як повідомляв УНН, британські вчені визначили, що будівельники доісторичного пам’ятника Стоунхендж, розташованого на півдні Англії, походили із заходу острова Велика Британія, зокрема, з Уельсу.