В центре столицы собралось несколько тысяч человек

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80007 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 178666 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143219 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207365 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252777 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213372 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246274 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208269 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487930 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241360 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.2м/с
84%
Популярные новости

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15241 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14692 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13745 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13080 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13152 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265112 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241379 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326850 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487930 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579450 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32995 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207366 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79406 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75901 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81435 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В центре столицы собралось несколько тысяч человек

Киев • УНН

 • 16270 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В центре Киева собралось несколько тысяч человек. Некоторые люди пришли с плакатами, но пока их не разворачивали. Центральные улицы перекрыты. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В центре столицы собралось несколько тысяч человек

"Центральные улицы Киева перекрыты из-за выступление Президента Украины Петра Порошенко в центре города. В частности улица Михайловская, Трехсвятительская и большая Житомирская частично ограничены в движении. На Михайловской площади уже собралось несколько тысяч человек. Ситуация спокойная", - сообщил корреспондент.

Стоит отметить, что некоторые люди пришли с плакатами, но пока их не разворачивали.

Напомним, 16 марта, в Киеве на Майдане Независимости состоялся очередной протест под лозунгами "Свинарчук Порошенко - за решетку". Митингующие призвали власти немедленно задержать всех участников преступной схемы в "Укроборонпроме". Организаторами сегодняшней акции выступили лидеры политической партии "Национальный Корпус", но, как и было обещано, она прошла без использования партийной символики.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,578.25