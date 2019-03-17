В центре столицы собралось несколько тысяч человек

"Центральные улицы Киева перекрыты из-за выступление Президента Украины Петра Порошенко в центре города. В частности улица Михайловская, Трехсвятительская и большая Житомирская частично ограничены в движении. На Михайловской площади уже собралось несколько тысяч человек. Ситуация спокойная", - сообщил корреспондент.

Стоит отметить, что некоторые люди пришли с плакатами, но пока их не разворачивали.

Напомним, 16 марта, в Киеве на Майдане Независимости состоялся очередной протест под лозунгами "Свинарчук Порошенко - за решетку". Митингующие призвали власти немедленно задержать всех участников преступной схемы в "Укроборонпроме". Организаторами сегодняшней акции выступили лидеры политической партии "Национальный Корпус", но, как и было обещано, она прошла без использования партийной символики.