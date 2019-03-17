У центрі столиці зібралось декілька тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У центрі Києва зібралось декілька тисяч людей. Деякі люди прийшли з плакатами, але поки їх не розгортали. Центральні вулиці перекриті. Про це повідомляє кореспондент УНН.
“Центральні вулиці Києва перекриті через виступ Президента України Петра Порошенко у центрі міста. Зокрема вулиця Михайлівська, Трьохсвятительська і велика Житомирська частково обмежені у русі. На Михайлівській площі вже зібралось декілька тисяч людей. Ситуація спокійна”, — повідомив кореспондент УНН.
Варто відзначити, що деякі люди прийшли з плакатами, але поки їх не розгортали.
Нагадаємо, 16 березня, у Києві на Майдані Незалежності відбувся черговий протест під гаслами “Свинарчуків Порошенка — за ґрати”. Мітингувальники закликали владу негайно затримати всіх учасників злочинної схеми в “Укроборонпромі”. Організаторами сьогоднішньої акції виступили лідери політичної партії “Національний Корпус”, але, як і було обіцяно, вона пройшла без використання партійної символіки.