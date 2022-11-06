В центре Сеула сошел с рельсов поезд, пострадали 30 пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В столице Южной Кореи Сеуле с рельсов сошел поезд. В результате инцидента пострадало 30 человек, пишет УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.
Детали
По данным Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL), поезд сошел с рельсов в 20:55 в центре Сеула, на момент инцидента в вагонах находилось 275 пассажиров.
В результате схода с рельсов пострадали около 30 пассажиров.
Напомним
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