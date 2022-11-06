В центре Сеула сошел с рельсов поезд, пострадали 30 пассажиров

Детали

По данным Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL), поезд сошел с рельсов в 20:55 в центре Сеула, на момент инцидента в вагонах находилось 275 пассажиров.

В результате схода с рельсов пострадали около 30 пассажиров.

Напомним

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