Південна Корея посилює моніторинг у переповнених метро після тисняви на Хелловін
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Південна Корея посилює моніторинг на переповнених станціях метро після смертоносної тисняви на Хелловін, у результаті якої в Сеулі загинули понад 150 людей, повідомили в п’ятницю чиновники, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Катастрофа, внаслідок якої щонайменше 156 людей загинули та 151 особа отримали поранення, сталася у вузькому провулку в Ітхевоні. Свідки описували, як люди падали один на одного, відчували серйозні проблеми з диханням і падали непритомними. Рятувальники і машини швидкої допомоги не змогли вчасно дістатися до переповнених провулків, тому що весь район Ітхевон був заповнений автомобілями і гуляками. Зазначається, що це був перший за три роки захід на Хелловін, практично вільний від обмежень, пов'язаних з COVID-19.
"Подібні ситуації підвищеного ризику можуть бути створені в годину пік в метро", - сказав прем'єр-міністр Хан Дак Су, закликавши поліцію належним чином реагувати, щоб запобігти нещасним випадкам через переповненість метрополітену.
З п'ятниці, на станціях столичного метрополітену з'явилися поліцейські, які разом з працівниками метрополітену будуть контролювати натовп, повідомив прем'єр-міністр.
Нагадаємо
Південнокорейські офіційні особи визнали свою провину і вибачилися за невдачі в запобіганні та реагуванні на тисняву, в результаті якої загинуло понад 150 осіб.