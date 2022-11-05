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Южная Корея усиливает мониторинг в переполненных метро после давки на Хэллоуин

Южная Корея усиливает мониторинг в переполненных метро после давки на Хэллоуин

Киев • УНН

 • 286455 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Южная Корея ужесточает мониторинг на переполненных станциях метро после смертоносной давки на Хэллоуин, в результате которой в Сеуле погибли более 150 человек, сообщили в пятницу чиновники, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Катастрофа, в результате которой по меньшей мере 156 человек погибли и 151 человек получили ранения, произошла в узком переулке в Итхевоне. Свидетели описывали, как люди падали друг на друга, испытывали серьезные проблемы с дыханием и падали без сознания. Спасатели и машины скорой помощи не смогли вовремя добраться до переполненных переулков, потому что весь район Итхевона был заполнен автомобилями и гуляками. Отмечается, что это было первое за три года мероприятие на Хэллоуин, практически свободное от ограничений, связанных с COVID-19.

"Подобные ситуации повышенного риска могут быть созданы в час пик в метро", - сказал премьер-министр Хан Дак Су, призвав полицию должным образом реагировать, чтобы предотвратить несчастные случаи из-за переполненности метрополитена.

С пятницы на станциях столичного метрополитена появились полицейские, которые вместе с работниками метрополитена будут контролировать толпу, сообщил премьер-министр.

Напомним

Южнокорейские официальные лица признали свою вину и извинились за неудачи в предотвращении и реагировании на давку, в результате которой погибли более 150 человек.

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