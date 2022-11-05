Южная Корея усиливает мониторинг в переполненных метро после давки на Хэллоуин

Детали

Катастрофа, в результате которой по меньшей мере 156 человек погибли и 151 человек получили ранения, произошла в узком переулке в Итхевоне. Свидетели описывали, как люди падали друг на друга, испытывали серьезные проблемы с дыханием и падали без сознания. Спасатели и машины скорой помощи не смогли вовремя добраться до переполненных переулков, потому что весь район Итхевона был заполнен автомобилями и гуляками. Отмечается, что это было первое за три года мероприятие на Хэллоуин, практически свободное от ограничений, связанных с COVID-19.

"Подобные ситуации повышенного риска могут быть созданы в час пик в метро", - сказал премьер-министр Хан Дак Су, призвав полицию должным образом реагировать, чтобы предотвратить несчастные случаи из-за переполненности метрополитена.

С пятницы на станциях столичного метрополитена появились полицейские, которые вместе с работниками метрополитена будут контролировать толпу, сообщил премьер-министр.

Напомним

Южнокорейские официальные лица признали свою вину и извинились за неудачи в предотвращении и реагировании на давку, в результате которой погибли более 150 человек.