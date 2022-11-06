У центрі Сеула зійшов з рейок потяг, постраждали 30 пасажирів

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За даними Корейської залізничної корпорації (KORAIL), потяг зійшов з рейок о 20:55 в центрі Сеула, на момент інциденту у вагонах перебувало 275 пасажирів.

Внаслідок сходу з рейок постраждали близько 30 пасажирів.

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