В центре Полтавы авто врезалось в подземный переход: есть погибший

"Автомобильная авария произошла сегодня, около 11 часов, на перекрестке улиц Европейской и Шевченко областного центра. По предварительной информации, водитель легковушки OPEL Combo не справился с управлением и въехал в верхнюю часть подземного пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 27-летний мужчина, который выполнял ремонтные работы, от полученных травм погиб на месте.

Полиция на месте устанавливает все причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним, на автодороге, возле Черновцов, столкнулись 9 автомобилей.