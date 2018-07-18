У центрі Полтави авто врізалося в підземний перехід: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Автомобіль в'їхав у верхню частину підземного пішохідного переходу у Полтаві, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.
"Автомобільна аварія сталася сьогодні, близько 11-ї години, на перехресті вулиць Європейської та Шевченка обласного центру. За попередньою інформацією, водій легковика OPEL Combo не впорався з керуванням та в'їхав у верхню частину підземного пішохідного переходу", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП 27-річний чоловік, який виконував ремонтні роботи, від отриманих травм загинув на місці.
Поліція на місці встановлює всі причини та обставини аварії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.
Нагадаємо, на автодорозі, біля Чернівців, зіштовхнулися 9 автомобілів.