В центре Киева усилены меры безопасности

Второй день подряд сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий по массовому участию граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций.

Следовательно, правоохранители в очередной раз обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, во вторник, 17 декабря, в результате столкновений под Верховной Радой Украины правоохранители получили легкие травмы.