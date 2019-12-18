У центрі Києва посилені заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під посиленою безпекою поліцейських та нацгвардійців перебуває центральна частина Києва, зокрема урядовий квартал. Про це УНН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.
Другий день поспіль працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу у посиленому режимі під час проведення раніше анонсованих заходів за масової участі громадян, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акцій.
Відтак, правоохоронці вкотре звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно в мирний спосіб, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.
Нагадаємо, у вівторок, 17 грудня, внаслідок сутичок під Верховною Радою України правоохоронці отримали легкі травми.