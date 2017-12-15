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В центральной России разместили новейший ракетный комплекс "Ярс"

В центральной России разместили новейший ракетный комплекс "Ярс"

Киев  •  УНН

 • 48894 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Козельское ракетное соединение  в Калужской области в РФ получила на вооружение новейший комплекс “Ярс”. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Ряд российских СМИ 14 декабря сообщил о поступлении на базу РВСН новейших ракет “Ярс”, являющихся частью “ядерного щита”.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс “Ярс” (ядерная ракета сдерживания) является ракетным комплексом 5-го поколения, созданным для поражения важных военно-промышленных центров противника.

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Минобороны РФ в свою очередь сообщает, что в 2017 году было проведено около 40 испытаний тренажеров, в том числе с трёхмерной графикой (3D) для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения.

“УТС введены в эксплуатацию в полках Тагильского, Йошкар-Олинского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений, переоснащаемых на новейший комплекс "Ярс". Завершена также поставка УТС и в Тейковскую ракетную дивизию (Ивановская область)”, - говорится в сообщении российского министерства.

Кроме того, командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев рассказал, что уже в следующим году войска получат более 20 пусковых установок ракетного комплекса “Ярс”. А до 2026 года все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы “Ярс”.

Ранее стало известно количество баллистических ракет на вооружении ВС РФ.

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