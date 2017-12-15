У центральній Росії розмістили новітній ракетний комплекс "Ярс"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Козельське ракетне з'єднання в Калузькій області в РФ отримало на озброєння новітній комплекс "Ярс". Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
Низка російських ЗМІ 14 грудня повідомила про надходження на базу РВСП новітніх ракет "Ярс", що є частиною "ядерного щита".
Рухомий грунтовий ракетний комплекс "Ярс" (ядерна ракета стримування) є ракетним комплексом 5-го покоління, створеним для ураження важливих військово-промислових центрів противника.
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Міноборони РФ в свою чергу повідомляє, що в 2017 році було проведено близько 40 випробувань тренажерів, в тому числі з тривимірною графікою (3D) для підготовки фахівців на ракетні комплекси 5-го покоління.
"УТС введені в експлуатацію в полках Тагильского, Йошкар-Олинского, Новосибірського і Козельського ракетних з'єднань, переоснащуваних на новітній комплекс "Ярс". Завершена також поставка УТС і в Тейковську ракетну дивізію (Івановська область)", - йдеться в повідомленні російського міністерства.
Крім того, командувач ракетними військами стратегічного призначення Сергій Каракаєв розповів, що вже в наступному році війська отримають більше 20 пускових установок ракетного комплексу "Ярс". А до 2026 року всі дивізії РВСП будуть переозброєні на ракетні комплекси "Ярс".
Раніше стало відомо про кількість балістичних ракет на озброєнні ЗС РФ.