В Тростянце вспыхнул пожар, продолжаются бои

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Тростянецкая община остается самой горячей точкой Сумской области.

Было сделано объявление о большом пожаре в самом Тростянце, поэтому Живицкий просит людей не открывать окна из-за серьезного задымления, и оставаться в укрытиях. Кроме того, в городе идут бои на улицах, ведутся артиллерийские обстрелы.

"К сожалению, Тростянец остается городом и общиной, страдающей больше всего от российских террористов. Убивают мирных людей. Нет света и воды во многих населенных пунктах", - сказал он.

Председатель ОВА добавил, что на днях волонтеры все же смогли доставить в некоторые места, куда удалось доехать и дойти, около 5 тонн гуманитарной помощи. Живицкий рассказал, что получить помощь удалось не всем. В Тростянце опасно просто находиться на улице.

Российские солдаты расстреляли женщину, которая просто ехала на велосипеде. Люди не могут похоронить погибших, забрать их с улицы, существует проблема хранения тел в морге.

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Напомним

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