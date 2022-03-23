В Тростянце вспыхнул пожар, продолжаются бои
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Тростянце Сумской области продолжаются уличные бои. В городе вспыхнул пожар. Ситуация в населенном пункте очень сложная. Жителей просят не покидать дома и укрытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой Telegram председателя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
Детали
Тростянецкая община остается самой горячей точкой Сумской области.
Было сделано объявление о большом пожаре в самом Тростянце, поэтому Живицкий просит людей не открывать окна из-за серьезного задымления, и оставаться в укрытиях. Кроме того, в городе идут бои на улицах, ведутся артиллерийские обстрелы.
"К сожалению, Тростянец остается городом и общиной, страдающей больше всего от российских террористов. Убивают мирных людей. Нет света и воды во многих населенных пунктах", - сказал он.
Председатель ОВА добавил, что на днях волонтеры все же смогли доставить в некоторые места, куда удалось доехать и дойти, около 5 тонн гуманитарной помощи. Живицкий рассказал, что получить помощь удалось не всем. В Тростянце опасно просто находиться на улице.
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