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В Тростянце вспыхнул пожар, продолжаются бои

Киев • УНН

 • 107859 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Тростянце Сумской области продолжаются уличные бои. В городе вспыхнул пожар. Ситуация в населенном пункте очень сложная. Жителей просят не покидать дома и укрытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой Telegram председателя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

В Тростянце вспыхнул пожар, продолжаются бои

Детали

Тростянецкая община остается самой горячей точкой Сумской области.

Было сделано объявление о большом пожаре в самом Тростянце, поэтому Живицкий просит людей не открывать окна из-за серьезного задымления, и оставаться в укрытиях. Кроме того, в городе идут бои на улицах, ведутся артиллерийские обстрелы.

"К сожалению, Тростянец остается городом и общиной, страдающей больше всего от российских террористов. Убивают мирных людей. Нет света и воды во многих населенных пунктах", - сказал он.

Председатель ОВА добавил, что на днях волонтеры все же смогли доставить в некоторые места, куда удалось доехать и дойти, около 5 тонн гуманитарной помощи. Живицкий рассказал, что получить помощь удалось не всем. В Тростянце опасно просто находиться на улице.

Российские солдаты расстреляли женщину, которая просто ехала на велосипеде. Люди не могут похоронить погибших, забрать их с улицы, существует проблема хранения тел в морге.

Оккупанты похитили последнюю "скорую" и в больницу люди могут попасть только самостоятельно. Фиксируются случаи, когда женщинам приходится рожать дома самостоятельно.

Напомним

Президент рассказал о срыве российскими оккупантами гуманитарных коридоров для мариупольцев.

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