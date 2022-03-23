У Тростянці спалахнула пожежа, тривають бої
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Тростянці Сумської області тривають вуличні бої. В місті спалахнула пожежа. Ситуація в населеному пункті дуже складна. Жителів просять не залишати оселі та укриття. Про це повідомляє УНН з посиланням Telegram голови Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.
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Тростянецька громада залишається найгарячішою точкою Сумської області.
Було зроблено оголошення про велику пожежу в самому Тростянці, тому Живицький просить людей не відкривати вікна через серйозне задимлення, і залишатися в укриттях. Крім того, в місті йдуть бої на вулицях, ведуться артилерійські обстріли.
"На жаль, Тростянець залишається містом і громадою, що страждає найбільше від російських терористів. Вбивають мирних людей. Немає світла і води в багатьох населених пунктах", - сказав він.
Голова ОВА додав, що днями волонтери все ж змогли доставити в деякі місця, куди вдалося доїхати і дійти, близько 5 тонн гуманітарної допомоги. Живицький розповів, що отримати допомогу вдалося не всім. У Тростянці небезпечно просто перебувати на вулиці.
Так, російські солдати розстріляли жінку, яка просто їхала на велосипеді. Люди не можуть поховати загиблих, забрати їх з вулиці, існує проблема зберігання тіл у морзі.
Окупанти викрали останню "швидку", і в лікарню люди можуть потрапити тільки самостійно. Фіксуються випадки, коли жінкам доводиться народжувати вдома самостійно.
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