В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят вред японским компаниям
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Решение США внести корпорацию Huawei в черный список может ударить по интересам японских компаний. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо, сообщает Kyodo, передает УНН.
По данным издания, Таро Асо напомнил, что некоторые японские компании поставляют Huawei комплектующие детали и узлы.
"Надо понимать, что решение США будет иметь большое влияние на наш бизнес", - сказал вице-премьер.
На отдельной пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Секо сообщил в пятницу, что его ведомство сейчас ведет активный сбор материалов на эту тему.
"Нас интересует влияние, которое эта сложившаяся ситуация может оказать на японские компании", - отметил он.
Напомним, ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.