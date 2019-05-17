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6 марта, 19:19 • 137917 просмотра

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В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят вред японским компаниям

В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят вред японским компаниям

Киев  •  УНН

 • 11508 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Решение США внести корпорацию Huawei в черный список может ударить по интересам японских компаний. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо, сообщает Kyodo, передает УНН.

По данным издания, Таро Асо напомнил, что некоторые японские компании поставляют Huawei комплектующие детали и узлы.

"Надо понимать, что решение США будет иметь большое влияние на наш бизнес", - сказал вице-премьер.

На отдельной пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Секо сообщил в пятницу, что его ведомство сейчас ведет активный сбор материалов на эту тему.

"Нас интересует влияние, которое эта сложившаяся ситуация может оказать на японские компании", - отметил он.

Напомним, ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.

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