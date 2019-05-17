У Токіо заявили, що санкції США проти Huawei заподіють шкоди японським компаніям
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Рішення США внести корпорацію Huawei в чорний список може вдарити по інтересам японських компаній. Про це заявив в п'ятницю на прес-конференції в Токіо віце-прем'єр, міністр фінансів Японії Таро Асо, повідомляє Kyodo, передає УНН.
За даними видання, Таро Асо нагадав, що деякі японські компанії поставляють Huawei комплектуючі деталі і вузли.
“Потрібно усвідомлювати, що рішення США матиме чималий вплив на наш бізнес”, — сказав віце-прем’єр.
На окремій прес-конференції в Токіо міністр економіки, торгівлі та промисловості Хіросіге Секо повідомив в п’ятницю, що його відомство зараз веде активний збір матеріалів по цій проблемі.
“Нас цікавить вплив, який ця ситуація, що склалася, може вчинити на японській компанії”, — зазначив він.
Нагадаємо, раніше міністр торгівлі США Уілбур Росс повідомив, що рішення США внести китайську компанію Huawei в чорний список вступить в силу 17 травня.