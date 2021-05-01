В TikTok - новый гендиректор
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Компания TikTok сегодня назначила нового генерального директора и операционного директора в рамках стратегической реорганизации. Им стал финансовый директор ByteDance Шоу с Чу. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление сети.
Детали
Ванесса Паппас, которая выполняла обязанности временного управляющего, официально примет на должность операционного директора TikTok, продолжая выполнять свои текущие обязанности.
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"Команда руководителей Шоу и Ванессы создает основу для стабильного роста. Шоу приносит глубокие знания о компании и отрасли, возглавив команду, которая была среди наших первых инвесторов, и работая в технологическом секторе в течение десяти лет. Он придаст глубины команде, сосредоточившись на таких сферах, как корпоративное управление и долгосрочные срок бизнес-инициативы ", - сказал Имин Чжан, основатель и генеральный директор ByteDance.
До того, как присоединиться к ByteDance в начале этого года, Шоуз занимал ряд руководящих ролей с глобальными мандатами в технологическом и инвестиционном сообществе. В 2013 году он возглавил команду, которая стала одним из первых инвесторов в компании. Он базируется в своем родном городе Сингапуре.
Дополнительно
В TikTok вводят новую функцию маркировки фейковых информации на видео. А Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) пожаловалась в Ерокомисию на популярную соцсеть Tik Tok. Причиной служит нарушение прав потребителей и неспособность защитить детей от сомнительного контента.