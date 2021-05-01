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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 70475 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 128840 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184130 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186104 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 270963 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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2 марта, 17:53 • 156946 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142884 просмотра

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В TikTok - новый гендиректор

В TikTok - новый гендиректор

Киев  •  УНН

 • 19688 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Компания TikTok сегодня назначила нового генерального директора и операционного директора в рамках стратегической реорганизации. Им стал финансовый директор ByteDance Шоу с Чу. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление сети.

Детали

Ванесса Паппас, которая выполняла обязанности временного управляющего, официально примет на должность операционного директора TikTok, продолжая выполнять свои текущие обязанности.

Цитата

"Команда руководителей Шоу и Ванессы создает основу для стабильного роста. Шоу приносит глубокие знания о компании и отрасли, возглавив команду, которая была среди наших первых инвесторов, и работая в технологическом секторе в течение десяти лет. Он придаст глубины команде, сосредоточившись на таких сферах, как корпоративное управление и долгосрочные срок бизнес-инициативы ", - сказал Имин Чжан, основатель и генеральный директор ByteDance.

До того, как присоединиться к ByteDance в начале этого года, Шоуз занимал ряд руководящих ролей с глобальными мандатами в технологическом и инвестиционном сообществе. В 2013 году он возглавил команду, которая стала одним из первых инвесторов в компании. Он базируется в своем родном городе Сингапуре.

Дополнительно

В TikTok вводят новую функцию маркировки фейковых информации на видео. А Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) пожаловалась в Ерокомисию на популярную соцсеть Tik Tok. Причиной служит нарушение прав потребителей и неспособность защитить детей от сомнительного контента.

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