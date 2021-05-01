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У TikTok - новий гендиректор

У TikTok - новий гендиректор

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Компанія TikTok сьогодні призначила нового генерального директора та операційного директора в рамках стратегічної реорганізації. Ним став фінансовий директор ByteDance Шоу зі Чу. Про це пише УНН з посиланням на заяву мережі.

Деталі

Ванесса Паппас, яка виконувала обов’язки тимчасового керівника, офіційно прийме на посаду операційного директора TikTok, продовжуючи виконувати свої поточні обов’язки.

Цитата

“Команда керівників Шоу та Ванесси створює основу для стабільного зростання. Шоу приносить глибокі знання про компанію та галузь, очоливши команду, яка була серед наших перших інвесторів, і працюючи у технологічному секторі протягом десяти років. Він додасть глибини команді, зосередившись на таких сферах, як корпоративне управління та довгострокові термін бізнес-ініціативи”, — сказав Імін Чжан, засновник та генеральний директор ByteDance.

До того, як приєднатися до ByteDance на початку цього року, Шоузі обіймав низку керівних ролей із глобальними мандатами в технологічному та інвестиційному співтоваристві. У 2013 році він очолив команду, яка стала одним з перших інвесторів у компанію. Він базується у своєму рідному місті Сінгапурі.

Додатково

У TikTok запроваджують нову функцію маркування фейкової інформації на відео. А Європейська організація з захисту прав споживачів (BEUC) поскаржилася в Єрокомісію на популярну соцмережу Tik Tok. Причиною служить порушення прав споживачів та неспроможність захистити дітей від сумнівного контенту.

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