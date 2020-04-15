В Тернополе священников проверяют на коронавирус накануне Пасхи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Тернополе священников проверяют на коронавирус накануне Пасхи. Об этом на своей странице в Instagram сообщил священник Архикафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы города Тернополя Роман Демуш, передает корреспондент УНН.
"Церковь заботится о добре своих верных и их здоровье, поэтому накануне праздника Пасхи священнослужители Тернополя сделают экспресс-тесты на наличие коронавируса COVID-19. Я также буду одним из тех, кто сегодня будет делать тест, чтобы подтвердить свою безопасность, своей семьи и тех верующих, с которыми мы контактируем в церкви", - рассказал в stories священник.
Он также сообщил, что сам имеет отрицательный тест на коронавирус.
Напомним, что в Тернополе усилили карантинные ограничения.