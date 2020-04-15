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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47057 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55837 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 70036 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69826 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79266 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Тернополе священников проверяют на коронавирус накануне Пасхи

В Тернополе священников проверяют на коронавирус накануне Пасхи

Киев  •  УНН

 • 11660 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Тернополе священников проверяют на коронавирус накануне Пасхи. Об этом на своей странице в Instagram сообщил священник Архикафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы города Тернополя Роман Демуш, передает корреспондент УНН.

"Церковь заботится о добре своих верных и их здоровье, поэтому накануне праздника Пасхи священнослужители Тернополя сделают экспресс-тесты на наличие коронавируса COVID-19. Я также буду одним из тех, кто сегодня будет делать тест, чтобы подтвердить свою безопасность, своей семьи и тех верующих, с которыми мы контактируем в церкви", - рассказал в stories священник.

Он также сообщил, что сам имеет отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, что в Тернополе усилили карантинные ограничения.

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