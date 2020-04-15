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У Тернополі священиків перевіряють на коронавірус перед Великоднем

У Тернополі священиків перевіряють на коронавірус перед Великоднем

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Тернополі священиків перевіряють на коронавірус напередодні Великодня. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив священик із Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці міста Тернополя Роман Демуш, передає кореспондент УНН.

"Церква дбає про добро своїх вірних і їхнє здоров’я, саме тому напередодні свята Пасхи священослужителі Тернополя зроблять експрес-тести на наявність коронавірусу COVID-19. Я також буду одним з тих, хто сьогодні робитиме тест, аби підтвердити свою безпеку, своєї сім’ї і тих вірних, з якими ми контактуємо у церкві", — розповів у stories священик.

Він також повідомив, що сам має негативний тест на коронавірус.

Нагадаємо, що у Тернополі посилили карантинні обмеження.

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