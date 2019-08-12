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В Тернополе нетрезвый мужчина угрожал пистолетом в троллейбусе

В Тернополе нетрезвый мужчина угрожал пистолетом в троллейбусе

Киев  •  УНН

 • 7582 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Злоумышленник, угрожавший пистолетом пассажирам троллейбуса в Тернополе, понесет наказание за хулиганство, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.

Уголовное производство по части 4 статьи 296 УК следственные Тернопольского отдела полиции начали по 55-летнего жителя областного центра. Злоумышленник хулиганил в общественном транспорте.

“К правоохранителям поступило сообщение о том, что в троллейбусе, который курсирует по одиннадцатому маршруту, неизвестный мужчина угрожает пассажирам предметом, похожим на пистолет. На остановке в центре дебошира из общественного транспорта сняли полицейские. Выяснилось человек был в состоянии алкогольного опьянения. Сначала нетрезвый Тернополя спровоцировал словесный конфликт с одним из пассажиров, а затем стал угрожать предметом похожим на пистолет”, — указано в сообщении.

Вещественное доказательство полицейские изъяли и отправили на экспертизу. Согласно санкций статьи злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске ребенок провалилась в канализация.

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