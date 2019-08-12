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У Тернополі нетверезий чоловік погрожував пістолетом у тролейбусі

У Тернополі нетверезий чоловік погрожував пістолетом у тролейбусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Зловмисник, що погрожував пістолетом пасажирам тролейбуса у Тернополі, понесе покарання за хуліганство, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції в регіоні.

Кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 ККУ слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 55-річного жителя обласного центру. Зловмисник хуліганив у громадському транспорті.

“До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в тролейбусі, який курсує за одинадцятим маршрутом, невідомий чоловік погрожує пасажирам предметом, схожим на пістолет. На зупинці в центрі дебошира з громадського транспорту зняли поліцейські. З’ясувалося чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Спочатку нетверезий тернополянин спровокував словесний конфлікт із одним із пасажирів, а згодом став погрожувати предметом схожим на пістолет”, — вказано у повідомленні.

Речовий доказ поліцейські вилучили і відправили на експертизу. Згідно санкцій статті зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, в Івано-Франківську дитина провалилася в каналізацію.

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