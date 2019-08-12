В Івано-Франківську дитина провалилася в каналізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Івано-Франківську 11-річний хлопчик впав у каналізаційний люк. Про це повідомляє у Twitter пресслужба патрульної поліції, передає УНН.
"В Івано-Франківську хлопчик провалився в каналізацію, бо хтось поцупив люк", - повідомили правоохоронці.
Повідомляється, що хлопчик сам зателефонував на “102” й викликав на допомогу патрульних.
Оперативники, прибувши на місце події, виявили неподалік люка кілька дерев’яних піддонів, за допомогою яких й дістали хлопчика. Він запевнив, що неушкоджений, тому патрульні доставили дитину додому.
Про викрадений люк поліцейські сповістили відповідні служби, найближчим часом проблему пообіцяли усунути.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі 6-річний хлопчик упав у шестиметровий колектор.