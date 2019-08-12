В Ивано-Франковске ребенок провалился в канализацию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Ивано-Франковске 11-летний мальчик упал в канализационный люк. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба патрульной полиции, передает УНН.
"В Ивано-Франковске мальчик провалился в канализацию, потому что кто-то украл люк", - сообщили правоохранители.
Сообщается, что мальчик сам позвонил на "102" и вызвал на помощь патрульных.
Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили неподалеку люка несколько деревянных поддонов, с помощью которых и достали мальчика. Он заверил, что невредим, патрульные доставили ребенка домой.
О похищенном люке полицейские сообщили соответствующие службы, в ближайшее время проблему пообещали устранить.
Как сообщал УНН, в Днепре 6-летний мальчик упал в шестиметровый коллектор .