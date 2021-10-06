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У Терехова заказали строительство ограждения кладбища в Харькове по "космическим" ценам - ХАЦ

Киев  •  УНН

 • 12549 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Коммунальное предприятие "Ритуал" потратит на ограждение городского кладбища почти 1,6 млн грн. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, передает УНН.

Детали

Речь о строительстве ограждения городского кладбища №16 по ул. Седьмой Гвардейской Армии.

Соглашение о строительстве забора на кладбище стоимостью 1,598 млн грн "Ритуал" заключил с КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие". Обе компании подчиняются Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, главой которого является Семен Сирота.

"Раньше КП ХРСП возглавлял лично Сирота. Сейчас директором этого предприятия является его помощник как депутата горсовета Александр Ярмак", - напоминают в ХАЦ.

Также эксперты проанализировали стоимость работ по строительству ограждения. И указали на завышенные цены на стройматериалы.

Так, к примеру, бетон В15 планируется покупать по цене 3000 грн за 1 кв. м.

"Для сравнения в Чугуеве для ремонта тротуара такой же бетон покупают по 2300 грн за 1 куб. м.

По 2309 грн за 1 куб. м. будут покупать такой бетон в Лозовой во время ремонта дороги", - сообщили в ХАЦ, добавляя, что из-за завышенных цен на бетон сумма переплаты только на этой позиции может составить почти 90 тыс. грн.

Дополнение

Ранее в ХАЦ сообщили, что чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных и заказали элитный керамогранит в гараж городской больницы.

К тому же, в Харькове должна появиться самая дорогая в Украине общественная уборная. На нее власть выделила более 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которую возглавляет Игорь Терехов.

Справка

Игорь Терехов временно возглавляет город. Выборы нового мэра Харькова состоятся 31 октября.

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