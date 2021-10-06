У Терехова замовили будівництво огорожі кладовища в Харкові за "космічними" цінами – ХАЦ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Комунальне підприємство "Ритуал" витратить на огорожу міського кладовища майже 1,6 млн грн. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, передає УНН.

Деталі

Мова про будівництво огорожі міського кладовища №16 по вул. Сьомої Гвардійської Армії.

Угоду щодо будівництва огорожі на кладовище вартістю 1,598 млн грн "Ритуал" уклав з КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство". Обидві компанії підпорядковуються Департаменту житлово-комунального господарства, очільником якого є Семен Сирота.

"Раніше КП ХРБП очолював особисто Сирота. Зараз директором цього підприємства є його помічник як депутата міськради Олександр Ярмак", - нагадують у ХАЦ.

Також експерти проаналізували вартість робіт щодо будівництва огорожі. І вказали на завищені ціни на будматеріали.

Так, до прикладу, бетон В15 планується купувати по ціні 3000 грн за 1 кв. м.

"Для порівняння у Чугуєві для ремонту тротуару такий самий бетон купують по 2300 грн за 1 куб. м.

За 2309 грн за 1 куб. м. купуватимуть такий бетон у Лозовій під час ремонту дороги", - повідомили у ХАЦ, додаючи, що через завищені ціни на бетон сума переплати лише на цій позиції може скласти майже 90 тис. грн.

Доповнення

Раніше в ХАЦ повідомили, що чиновники Харкова завищили ціни на ремонт притулку для тварин і замовили елітний керамограніт в гараж міської лікарні.

До того ж, у Харкові повинна з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня. На неї влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченка, члена виконкому Харківської міськради, яку очолює Ігор Терехов.

Довідка

Ігор Терехов тимчасово очолює місто. Вибори нового мера Харкова відбудуться 31 жовтня.

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