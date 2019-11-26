В Тбилиси возобновились протесты оппозиции

Лидеры оппозиции провели марш вокруг парламента и призвали своих сторонников к пикетирование входов в здание.

“Мы начинаем пикетирование входов в парламент, чтобы завтра в нем не собрались депутаты от правящей партии „Грузинская мечта“. Если полиция сегодня начнет разгонять нашу акцию, мы вернемся сюда завтра”, — заявил один из лидеров оппозиционной партии “Европейская Грузия” Гиги Угулава.

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили поддержал протестующих и призвал стоять до конца и требовать от правящей партии выполнения обещания о проведении выборов 2020 полностью по пропорциональной системе. “В политической силы, которая противостоит народу, нет будущего”, — сказал он.

В свою очередь лидер парламентской фракции правящей партии “Грузинская мечта” Мамука Мдинарадзе заявил журналистам, что правоохранительные органы будут действовать в рамках закона, если представители оппозиции будут препятствовать работе парламента.

Как сообщают грузинские СМИ, несколько десятков протестующих пришли в ресторан на улице Мачабели после того, как в социальных сетях была распространена фотография президенткой страны Саломе Зурабишвили в этом заведении. Митингующие попытались войти в ресторан, но им не позволили это сделать сотрудники охраны президентки, которые заперлись изнутри. После того, как в ресторан прибыли около двух десятков сотрудников полиции, Зурабишвили под свист протестующих вышла через центральный вход.

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Протесты начались после того, как 14 ноября парламент Грузии не поддержал законопроект о проведении в 2020 году выборов по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Летом этого года правящая партия “Грузинская мечта” под давлением протестов обещала отказаться от парламентских выборов по мажоритарной системе.