В Тайване заявили, что китайские самолеты и корабли провели репетицию атаки на остров

Детали

Краткий визит Пелоси на этой неделе на самоуправляемый остров, который Китай считает своей территорией, разозлил Пекин и спровоцировал военные учения вокруг Тайваня, беспрецедентные по масштабу и включавшие запуск баллистических ракет над столицей Тайбэй.

Министерство обороны Тайваня заявило, что несколько китайских кораблей и самолетов совершили миссии в Тайваньском проливе вчера, при этом некоторые из них пересекли срединную линию – неофициальный буфер, разделяющий две стороны. Тайваньские военные назвали все эти действия имитацией нападения на остров.

Позже министерство сообщило, что Тайвань поднял самолеты, чтобы предупредить 20 китайских самолетов, в том числе 14, пересекших среднюю линию. Он также обнаружил 14 китайских военных кораблей, совершавших действия вокруг Тайваньского пролива.

Китайские учения, сосредоточенные на шести локациях вокруг острова, начались в четверг и продлятся до полудня воскресенья.

Соединенные Штаты назвали эти шаги эскалацией.

Дополнение

Китай проводит свои одни из самых больших военных учений вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. В Пекине также заявили, что с субботы до 15 августа проведут учения с боевой стрельбой в южной части Желтого моря, расположенного между Китаем и Корейским полуостровом.

Тайвань указал, что Китай 4 августа выпустил 11 баллистических ракет в воду у его северо-восточного и юго-западного побережья, а официальные лица Японии заявили, что пять китайских ракет упали в исключительной экономической зоне. Японии.