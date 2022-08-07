В Тайване заявили, что китайские самолеты и корабли провели репетицию атаки на остров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Официальные лица Тайваня заявили, что китайские самолеты и военные корабли отрепетировали атаку на остров в субботу, являющуюся частью мести Пекина за визит туда спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Краткий визит Пелоси на этой неделе на самоуправляемый остров, который Китай считает своей территорией, разозлил Пекин и спровоцировал военные учения вокруг Тайваня, беспрецедентные по масштабу и включавшие запуск баллистических ракет над столицей Тайбэй.
Министерство обороны Тайваня заявило, что несколько китайских кораблей и самолетов совершили миссии в Тайваньском проливе вчера, при этом некоторые из них пересекли срединную линию – неофициальный буфер, разделяющий две стороны. Тайваньские военные назвали все эти действия имитацией нападения на остров.
Позже министерство сообщило, что Тайвань поднял самолеты, чтобы предупредить 20 китайских самолетов, в том числе 14, пересекших среднюю линию. Он также обнаружил 14 китайских военных кораблей, совершавших действия вокруг Тайваньского пролива.
Китайские учения, сосредоточенные на шести локациях вокруг острова, начались в четверг и продлятся до полудня воскресенья.
Соединенные Штаты назвали эти шаги эскалацией.
Дополнение
Китай проводит свои одни из самых больших военных учений вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. В Пекине также заявили, что с субботы до 15 августа проведут учения с боевой стрельбой в южной части Желтого моря, расположенного между Китаем и Корейским полуостровом.
Тайвань указал, что Китай 4 августа выпустил 11 баллистических ракет в воду у его северо-восточного и юго-западного побережья, а официальные лица Японии заявили, что пять китайских ракет упали в исключительной экономической зоне. Японии.