У Тайвані заявили, що китайські літаки та кораблі провели репетицію атаки на острів

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Короткий візит Пелосі цього тижня на самокерований острів, який Китай вважає своєю територією, розлютив Пекін і спровокував військові навчання навколо Тайваню, які є безпрецедентними за масштабом і включали запуск балістичних ракет над столицею Тайбей.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що кілька китайських кораблів і літаків здійснили місії в Тайванській протоці вчора, при цьому деякі з них перетнули серединну лінію – неофіційний буфер, що розділяє дві сторони. Тайванські військові назвали всі ці дії імітацією нападу на острів.

Пізніше міністерство повідомило, що Тайвань підняв літаки, щоб попередити 20 китайських літаків, у тому числі 14, які перетнули середню лінію. Він також виявив 14 китайських військових кораблів, які здійснювали дії навколо Тайванської протоки.

Китайські навчання, зосереджені на шести локаціях навколо острова, почалися в четвер і триватимуть до полудня неділі.

Сполучені Штати назвали ці кроки ескалацією.

Доповнення

Китай проводить свої одні з найбільших військових навчань навколо Тайваню з 4 по 7 серпня. У Пекіні також заявили, що з суботи до 15 серпня проведуть навчання з бойовою стрільбою в південній частині Жовтого моря, розташованого між Китаєм і Корейським півостровом.

Тайвань вказав, що Китай 4 серпня випустив 11 балістичних ракет у води біля його північно-східного та південно-західного узбережжя, а офіційні особи Японії заявили, що п'ять китайських ракет впали у винятковій економічній зоні Японії.