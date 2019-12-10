В Таиланде шесть человек умерли из-за внезапного похолодания
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. По меньшей мере шесть человек за последние несколько дней стали жертвами внезапного похолодания в Таиланде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bangkok Post.
Резкое падение температуры воздуха до 13-18 градусов по Цельсию в восточной и центральной частях королевства усугубило состояние здоровья людей и привело к смертям.
По информации издания, подобные случаи являются редкими для центральной и восточной частей Таиланда, поскольку там погода обычно теплее, чем в остальных районах королевства.
В провинции Прачинбури на скамейке был найден мертвым 59-летний мужчина, в Сакаео и Аюттхае умерли двое мужчин в возрасте 81 и 41 года. Все они стали жертвами холодной погоды. Вскрытие показало, что у мужчин были проблемы со здоровьем, которые усугубились в связи с понижением температуры воздуха.
Несколькими днями ранее три человека в возрасте 38, 60 лет и 92 года были обнаружены мертвыми в провинциях Бунгкан, Накхонратчасима и Чайнат соответственно. Все они умерли от холода.
В метеорологическом управлении королевства во вторник сообщили, что на севере и северо-востоке страны минимальная температура колеблется от 5 до 14 градусов.
Напомним, в Чикаго из-за рекордных морозов и снегопада закрыты школы и предприятия.