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У Таїланді шість осіб померли через раптове похолодання

У Таїланді шість осіб померли через раптове похолодання

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Щонайменше шестеро людей за останні кілька днів стали жертвами раптового похолодання в Таїланді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bangkok Post.

Різке падіння температури повітря до 13-18 градусів за Цельсієм в східній і центральній частинах королівства посилило стан здоров'я людей і призвело до смертей.

За інформацією видання, подібні випадки є рідкісними для центральної і східної частин Таїланду, оскільки там погода зазвичай тепліше, ніж в інших районах королівства.

У провінції Прачинбурі на лавці було знайдено мертвим 59-річного чоловіка, в Сакаео і Аюттхаї померли двоє чоловіків у віці 81 і 41 року. Всі вони стали жертвами холодної погоди. Розтин показав, що у чоловіків були проблеми зі здоров'ям, які посилилися в зв'язку з пониженням температури повітря.

Декількома днями раніше три людини у віці 38, 60 років і 92 року були виявлені мертвими в провінціях Бунгкан, Накхонратчасіма і Чайнат відповідно. Всі вони померли від холоду.

У метеорологічному управлінні королівства у вівторок повідомили, що на півночі і північному сході країни мінімальна температура коливається від 5 до 14 градусів.

Нагадаємо, у Чикаго через рекордні морози і снігопад було закрито школи і підприємства.

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