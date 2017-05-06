В Танзании в ДТП с участием школьного автобуса погибли 35 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Тридцать два школьника, два учителя и водитель микроавтобуса погибли в Танзании, когда их автомобиль упал в придорожный овраг в северном туристическом районе Аруша в субботу. Об этом сообщил высокопоставленный представитель полиции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Авария произошла, когда автобус спускался по крутому холму, в дождливую погоду", - сообщил местный начальник полиции Чарльз Мкумбо.
"Мы до сих пор расследуем инцидент, чтобы определить, было ли это вызвано механической поломкой или ошибкой водителя", - добавил он.
Подростки, которые погибли в результате аварии, которая произошла около 9:30 утра в районе Карата, были учениками в возрасте от 12 до 13 лет, отметил правоохранитель.
Президент Джон Магуфули описал аварию как "национальную трагедию".
Напомним, несколько пассажирских автобусов столкнулись близ Мюнхена, среди пострадавших были дети.