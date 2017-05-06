У Танзанії в ДТП за участю шкільного автобуса загинули 35 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Тридцять двоє школярів, два вчителі і водій мікроавтобуса загинули в Танзанії, коли їх автомобіль впав у придорожній яр в північному туристичному районі Аруша в суботу. Про це повідомив високопоставлений представник поліції, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Аварія сталася, коли автобус спускався на крутому пагорбі, в дощову погоду", - повідомив місцевий начальник поліції Чарльз Мкумбо.
"Ми досі розслідуємо інцидент, щоб визначити, чи було це викликано механічною поломкою або помилкою водія", - додав він.
Підлітки, які загинули в результаті аварії, яка сталася близько 9:30 ранку в районі Карату, були учнями віком від 12 до 13, зазначив правоохоронець.
Президент Джон Магуфулі описав аварію як "національну трагедію".
Нагадаємо, кілька пасажирських автобусів зіштовхнулись поблизу Мюнхена, серед постраждалих були діти.