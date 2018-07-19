Во Всемирном банке рассказали, как Украине преодолеть бедность

"Как замечала директор Всемирного банка в Украине Сату Кахконен, уровень бедности в Украине вырос с 15% до 25%. Основная причина - это экономический кризис, который начался в 2014 году, и вызванная им инфляция. Чтобы преодолеть бедность Украине, надо продолжить проведение реформ", - сказала Бутенко.

Как заметила она, структурные реформы после независимости почти не проводились. По ее словам, надо смотреть, что будет давать рост.

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"Украина имеет огромные запасы земли. Поэтому одной из таких реформ должно стать развитие сельского хозяйства. Однако мы смотрим на то, как это можно сделать так, чтобы было хорошо для всех людей, проживающих в сельской местности, а не только для агрохолдингов. Почему мы говорим о реформе земли сейчас, потому что, например, если вы фермер, вы не можете взять финансирование в банке, поскольку земля не является вашей и ее нельзя заложить", - пояснила руководитель проектов Всемирного банка в инфраструктуре Украины.

По словам Бутенко, также важно продолжить пенсионную реформу, реформу медицины.

"Сейчас мы уже наблюдаем небольшой рост экономики. В прошлом году на 2%, и мы надеемся, что будет лучше. Но Украине, чтобы выйти из экономического кризиса, нужно добиться роста ВВП в 5-6%", - добавила она.

Как сообщал УНН, Всемирный банк настаивает на тщательной подготовке введения накопительных пенсий.